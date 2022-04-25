Дизайнер из Екатеринбурга сшила куртку для Путина за два дня

Инна Королева уточнила, что команде пришлось поторопиться из-за доставки куртки из Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Куртку от бренда Inna Koroleva Lab для президента России Владимира Путина сшили за два дня. Об этом на встрече с журналистами рассказала основатель бренда Инна Королева.

«Появилась идея сделать подарок [для президента], пообщалась с организаторами. Они сказали, что никаких ограничений нет и мы приступили к делу, сшили за два дня», — рассказала дизайнер.

Она также уточнила, что им пришлось поторопиться из-за доставки куртки из Екатеринбурга — на момент принятия решения Инна Королева уже находилась в Москве и готовилась к предстоящей встрече с президентом в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Я сразу позвонила маме (она помогает Инне Королевой на производстве, прим. URA.RU), сказала, что надо это сделать. У нас остался хлопок с большого заказа, куртку сшили и отправили мне в Москву, боялись не успеть из-за логистики», — поделилась Королева.

Ранее URA.RU сообщало, что Инна Королева подарила президенту РФ Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. Глава государства встретил подарок с улыбкой и выразил уверенность, что работы российских дизайнеров будет иметь успех в условиях импортозамещения. Позднее дизайнер из Екатеринбурга рассказала агентству, что у нее ажиотаж заказов на идентичную модель.