Екатеринбурженку засыпали заказами сшить куртку как у Путина

Модельер надеется увидеть президента в своем подарке (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дизайнера из Екатеринбурга Инну Королеву, подарившую куртку своего производства президенту России Владимиру Путину, засыпали заказали желающие получить такую же обновку. Об этом предпринимательница рассказала URA.RU.

«Все теперь эту куртку хотят, всем она понравилась, очень многие звонят, желают заказать. Даже те, кто были на встрече с президентом — многие потом подошли, попросили им сшить. Заказы я пока не считала, но точно будем подобную модель повторять. Она появится на производстве», — сказала Инна Королева.

Дизайнер призналась, что угадать с размером ей удалось благодаря «профессиональной деформации». «Когда я смотрю на людей, сразу вижу, какой размер они носят. Поэтому я по телевизору сразу угадала размер, уточнила у службы протокола — нам подтвердили догадку», — говорит Королева.

По словам екатеринбурженки, президентская куртка сшита из трикотажной ткани темно-синего цвета, на подкладе, на молнии. Одежду украшает эмблема и нашивка в виде флага России. По сезону эта вещь подойдет для весны. Дизайнер не раскрыла, сколько стоит подобная куртка, сославшись, что не оценивала подарок. «Мы ее не оценивали никаким образом, она сшита как подарок, смету на него не составляли», — сказала Королева.

Атмосферу на встрече с президентом России Владимиром Путиным дизайнер назвала очень теплой. «Было много выступающих из разных городов, и для каждого у нашего президента нашлись неформальные слова поддержки, от каждого он выслушал предложения и тут же передал соответствующие поручения. Конечно, было бы очень приятно увидеть нашу куртку на Владимире Владимировиче, ведь когда мы дарим подарки, всегда надеемся, чтобы они подошли», — призналась Инна Королева.

Ранее дизайнер из Екатеринбурга, основательница бренда Inna Koroleva Lab. Инна Королева подарила президенту РФ Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. Глава страны встретил подарок с улыбкой и выразил уверенность, что работы российских дизайнеров будет иметь успех в условиях импортозамещения.

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