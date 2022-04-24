В ЯНАО прибыло почти 300 беженцев с Донбасса

Беженцы добирались самостоятельно и живут у родственников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Почти 300 переселенцев с Донбасса прибыло на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщили агентству в окружном правительстве, на Ямал беженцы приехали самостоятельно.

«На территорию ЯНАО приехало 281 человек. Люди добирались не централизованно и проживают у родных и близких», — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены были переехать в ЯНАО, смогут получить в округе бесплатную юридическую помощь. Получить поддержку смогут переселенцы, которые не имеют российского гражданства или только получают этот статус.

Жителей Донбасса эвакуировали на территорию России из-за спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Власти России уверяли, что действия со стороны Москвы не несут оккупационных целей. Территории ДНР и ЛНР, по данным Минобороны РФ, подвергались обстрелам со стороны Украины на протяжении восьми лет.