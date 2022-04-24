24 апреля 2022
23 апреля 2022

В ЯНАО прибыло почти 300 беженцев с Донбасса

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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург
Беженцы добирались самостоятельно и живут у родственников Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Почти 300 переселенцев с Донбасса прибыло на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщили агентству в окружном правительстве, на Ямал беженцы приехали самостоятельно.

«На территорию ЯНАО приехало 281 человек. Люди добирались не централизованно и проживают у родных и близких», — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены были переехать в ЯНАО, смогут получить в округе бесплатную юридическую помощь. Получить поддержку смогут переселенцы, которые не имеют российского гражданства или только получают этот статус.

Жителей Донбасса эвакуировали на территорию России из-за спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Власти России уверяли, что действия со стороны Москвы не несут оккупационных целей. Территории ДНР и ЛНР, по данным Минобороны РФ, подвергались обстрелам со стороны Украины на протяжении восьми лет.

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Почти 300 переселенцев с Донбасса прибыло на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщили агентству в окружном правительстве, на Ямал беженцы приехали самостоятельно. «На территорию ЯНАО приехало 281 человек. Люди добирались не централизованно и проживают у родных и близких», — рассказали в пресс-службе правительства. Ранее сообщалось, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены были переехать в ЯНАО, смогут получить в округе бесплатную юридическую помощь. Получить поддержку смогут переселенцы, которые не имеют российского гражданства или только получают этот статус. Жителей Донбасса эвакуировали на территорию России из-за спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Власти России уверяли, что действия со стороны Москвы не несут оккупационных целей. Территории ДНР и ЛНР, по данным Минобороны РФ, подвергались обстрелам со стороны Украины на протяжении восьми лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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