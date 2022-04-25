Челябинские бургеры смогут заменить зарубежные (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Мясной регион» из Челябинска освоила производство бургеров, которые смогут заменить зарубежный фаст-фуд. Как сообщили в компании, цены на новую продукцию останутся приемлемыми.

«Мы давно думали начать изготавливать бургеры, но все не хватало ресурсов. Теперь же мы легко запустили новинку и вышли на новые рынки. Используя только отечественные продукты, мы гарантируем качество наших бургеров, сохраняя при этом адекватные цены», — цитирует генерального директора компании Елену Валееву пресс-служба министерства промышленности региона.

В министерстве добавили, что запуск новой продуктовой линейки стал возможен после внедрения на предприятии бережливого производства. Руководство компании планирует и дальше повышать квалификацию своих сотрудников.

Ранее челябинская птицефабрика «Равис» сообщила о старте производства котлет для гамбургеров и чикенбургеров. Вся продукция фабрики производится из натурального мясного сырья.

Ряд зарубежных стран ввели санкционные ограничения в адрес России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Многие зарубежные компании ушли с российского рынка. Отечественные производители получили место для маневра, и заняли освободившиеся ниши. Сейчас на многих производствах развивают программу импортозамещения.

В челябинских бургерах используется натуральное мясо Фото: пресс-служба министерства промышленности Челябинской области