Соловьев прокомментировал попытку его убить

25 апреля 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев не знал, что на него готовили покушение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Владимир Соловьев не знал о готовящемся на него покушении и узнал об этом вместе со всей Россией. Попытку убийства журналист считает показательным примером работы украинских спецслужб. «Мне не известно ничего. Вместе со всей страной узнал, что готовилось покушение. Не удивлен. Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам», — сказал Соловьев в эфире «России 24». Ранее ФСБ сообщила, что на Соловьева готовили покушение украинские националисты. Спецслужба смогла предотвратить убийство журналиста. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Журналист Владимир Соловьев не знал о готовящемся на него покушении и узнал об этом вместе со всей Россией. Попытку убийства журналист считает показательным примером работы украинских спецслужб. «Мне не известно ничего. Вместе со всей страной узнал, что готовилось покушение. Не удивлен. Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам», — сказал Соловьев в эфире «России 24». Ранее ФСБ сообщила, что на Соловьева готовили покушение украинские националисты. Спецслужба смогла предотвратить убийство журналиста.