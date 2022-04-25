Соловьев прокомментировал попытку его убить

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев не знал, что на него готовили покушение Фото:

Журналист Владимир Соловьев не знал о готовящемся на него покушении и узнал об этом вместе со всей Россией. Попытку убийства журналист считает показательным примером работы украинских спецслужб.

«Мне не известно ничего. Вместе со всей страной узнал, что готовилось покушение. Не удивлен. Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам», — сказал Соловьев в эфире «России 24».

Ранее ФСБ сообщила, что на Соловьева готовили покушение украинские националисты. Спецслужба смогла предотвратить убийство журналиста.

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Журналист Владимир Соловьев не знал о готовящемся на него покушении и узнал об этом вместе со всей Россией. Попытку убийства журналист считает показательным примером работы украинских спецслужб. «Мне не известно ничего. Вместе со всей страной узнал, что готовилось покушение. Не удивлен. Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам», — сказал Соловьев в эфире «России 24». Ранее ФСБ сообщила, что на Соловьева готовили покушение украинские националисты. Спецслужба смогла предотвратить убийство журналиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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