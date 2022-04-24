24 апреля 2022
23 апреля 2022
22 апреля 2022

Комарова поддержала семью военного из ХМАО, погибшего на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрактник из Югорска служил в танковых войсках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семье Кирилла Сорокина, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом URA.RU сообщили на официальной страница правительства ХМАО в социальной сети «Вконтакте».

«В личном телефонном разговоре глава региона сказала слова поддержки матери погибшего, она живет и работает в городе Югорске. Также у югорчанина остались супруга и сын», — написано в официальном сообщении.

Кирилл Сорокин окончил девять классов средней школы № 6 в Югорске, отучился в Югорском колледже, потом был призван в армию. В 2017 году он заключил контракт и продолжил службу в танковых войсках. Сорокин погиб, исполняя воинский долг во время специальной операции на территории Украины. Прощание с погибшим пройдет в Югорске. В школе, где он учился, будет организован уголок памяти. «Близкие Кирилла Сорокина будут обеспечены мерами поддержки, предусмотренными законодательством для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей», — добавили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Вскоре после начала спецоперации Минобороны России предоставила документы, доказывающие, что украинские силы планировали начало полномасштабных боевых действий на территории Донбасса.

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Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семье Кирилла Сорокина, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом URA.RU сообщили на официальной страница правительства ХМАО в социальной сети «Вконтакте». «В личном телефонном разговоре глава региона сказала слова поддержки матери погибшего, она живет и работает в городе Югорске. Также у югорчанина остались супруга и сын», — написано в официальном сообщении. Кирилл Сорокин окончил девять классов средней школы № 6 в Югорске, отучился в Югорском колледже, потом был призван в армию. В 2017 году он заключил контракт и продолжил службу в танковых войсках. Сорокин погиб, исполняя воинский долг во время специальной операции на территории Украины. Прощание с погибшим пройдет в Югорске. В школе, где он учился, будет организован уголок памяти. «Близкие Кирилла Сорокина будут обеспечены мерами поддержки, предусмотренными законодательством для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей», — добавили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Вскоре после начала спецоперации Минобороны России предоставила документы, доказывающие, что украинские силы планировали начало полномасштабных боевых действий на территории Донбасса.
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