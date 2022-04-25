Киркорову и Гагариной запретили въезжать в Эстонию

Филипп Киркоров не сможет провести концерт в Эстонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Эстония запретила народному артисту РФ Филиппу Киркорову и певице Полине Гагариной въезжать в страну в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД Эстонии.

«Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали действия России на Украине», — сообщили на сайте ведомства.

Ранее власти Эстонии запретили демонстрацию символики России и Великой Отечественной войны. Подобные ограничения на ношение георгиевской ленты также утвердила президент Молдавии Майя Санду, передает RT. Помимо этого, эстонские депутаты предложили лишить россиян, имеющих вид на жительство, права голоса на местных выборах.

Запреты на использование символики ВС РФ связаны с началом спецоперации России на Украине. Ее главными целями, отмечал президент РФ Владимир Путин, является помощь территориям республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.