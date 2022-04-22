В Эстонии предложили лишить россиян права голоса

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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, электорат, выборы, голосование, избиратели, день голосования, кабинка для голосования
Граждан России хотят лишить права голосовать на выборах в Эстонии Фото:
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Граждан России, которые имеют вид на жительство в Эстонии, необходимо лишить права голосовать на местных выборах. С таким предложением выступили депутаты парламентской фракции эстонской оппозиционной партии Isamaa.

«Мы предлагаем лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Беларуси. Право голоса должны иметь только граждане Эстонии и других стран ЕС. Сегодня это стало вопросом безопасности», — сказал депутат от Isamaa Тармо Круузимяэ в эфире телеканала ERR.

Ранее в Эстонии запретили символику России и Великой Отечественной войны. Аналогичное решение приняли власти Молдавии. В Латвии разрешили лишать гражданства за поддержку спецоперации РФ. В странах Прибалтики также отказываются принимать на работу русских.

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Граждан России, которые имеют вид на жительство в Эстонии, необходимо лишить права голосовать на местных выборах. С таким предложением выступили депутаты парламентской фракции эстонской оппозиционной партии Isamaa. «Мы предлагаем лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Беларуси. Право голоса должны иметь только граждане Эстонии и других стран ЕС. Сегодня это стало вопросом безопасности», — сказал депутат от Isamaa Тармо Круузимяэ в эфире телеканала ERR. Ранее в Эстонии запретили символику России и Великой Отечественной войны. Аналогичное решение приняли власти Молдавии. В Латвии разрешили лишать гражданства за поддержку спецоперации РФ. В странах Прибалтики также отказываются принимать на работу русских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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