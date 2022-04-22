В Эстонии предложили лишить россиян права голоса

22 апреля 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Граждан России хотят лишить права голосовать на выборах в Эстонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Граждан России, которые имеют вид на жительство в Эстонии, необходимо лишить права голосовать на местных выборах. С таким предложением выступили депутаты парламентской фракции эстонской оппозиционной партии Isamaa. «Мы предлагаем лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Беларуси. Право голоса должны иметь только граждане Эстонии и других стран ЕС. Сегодня это стало вопросом безопасности», — сказал депутат от Isamaa Тармо Круузимяэ в эфире телеканала ERR. Ранее в Эстонии запретили символику России и Великой Отечественной войны. Аналогичное решение приняли власти Молдавии. В Латвии разрешили лишать гражданства за поддержку спецоперации РФ. В странах Прибалтики также отказываются принимать на работу русских. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Граждан России, которые имеют вид на жительство в Эстонии, необходимо лишить права голосовать на местных выборах. С таким предложением выступили депутаты парламентской фракции эстонской оппозиционной партии Isamaa. «Мы предлагаем лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Беларуси. Право голоса должны иметь только граждане Эстонии и других стран ЕС. Сегодня это стало вопросом безопасности», — сказал депутат от Isamaa Тармо Круузимяэ в эфире телеканала ERR. Ранее в Эстонии запретили символику России и Великой Отечественной войны. Аналогичное решение приняли власти Молдавии. В Латвии разрешили лишать гражданства за поддержку спецоперации РФ. В странах Прибалтики также отказываются принимать на работу русских.