19 апреля 2022

На параде Победы провезут фото свердловских героев спецоперации

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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, военная техника, парад победы, 75лет победы
Фотографии героев будут на бронетехнике парада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На параде Победы 9 мая в Екатеринбурге будут присутствовать фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«На самом параде фотографии героев спецоперации будут. Каких именно героев будут портреты — неизвестно», — посетовал источник агентства.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал URA.RU, что на нижнетагильском параде Победы такая акция пока что не планируется. «У нас не будет такого количества бронетехники, как в Екатеринбурге. Пока такой вопрос на повестке дня не стоял», — пояснил Пинаев.

Ранее URA.RU писало что на репетиции парада Победы присутствовала символика и портреты героев спецоперации РФ. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий и расписание проведения репетиций. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля. В планах армии РФ провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

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На параде Победы 9 мая в Екатеринбурге будут присутствовать фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «На самом параде фотографии героев спецоперации будут. Каких именно героев будут портреты — неизвестно», — посетовал источник агентства. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал URA.RU, что на нижнетагильском параде Победы такая акция пока что не планируется. «У нас не будет такого количества бронетехники, как в Екатеринбурге. Пока такой вопрос на повестке дня не стоял», — пояснил Пинаев. Ранее URA.RU писало что на репетиции парада Победы присутствовала символика и портреты героев спецоперации РФ. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий и расписание проведения репетиций. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля. В планах армии РФ провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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