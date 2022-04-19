На параде Победы провезут фото свердловских героев спецоперации

20 апреля 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

На параде Победы 9 мая в Екатеринбурге будут присутствовать фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «На самом параде фотографии героев спецоперации будут. Каких именно героев будут портреты — неизвестно», — посетовал источник агентства. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал URA.RU, что на нижнетагильском параде Победы такая акция пока что не планируется. «У нас не будет такого количества бронетехники, как в Екатеринбурге. Пока такой вопрос на повестке дня не стоял», — пояснил Пинаев. Ранее URA.RU писало что на репетиции парада Победы присутствовала символика и портреты героев спецоперации РФ. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий и расписание проведения репетиций. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля. В планах армии РФ провести демилитаризацию и денацификацию Украины.