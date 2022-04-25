Пострадавший от рук алапаевского депутата Ильи Чижа свердловчанин рассказал, как произошло нападение. Мужчина пережил операцию на черепе и находится в больнице. По его словам, он и товарищи никак не провоцировали Чижа на конфликт. Об этом URA.RU стало известно из видео, которое знакомые пострадавшего Никиты Осинова прислали в редакцию.
«Мы сидели компанией из девяти человек, общались вообще о своем. Проезжала машина, резко остановилась, открывается дверь и мужчина кричит: „Кто смелый?“ Товарищ решил подойти и уточнить [в чем дело], ему резко прилетает битой. Все начинают разбегаться, я тоже начал убегать, и мне прилетело битой. Он [Чиж] спрашивал, откуда я и кто такой. Потом отвлекся, и я успел убежать», — рассказывает Осинов.
Далее события развивались так: Осинов вернулся к товарищу, который не успел убежать от Чижа, и попытался помочь. Но вместо этого сам получил битой или арматурой по голове. Никакой «розочки», как заявлял депутат в беседе с журналистом URA.RU, у Осинова в руках не было. Также он отрицает обвинения Чижа в том, что машину депутата хотели повредить и обокрасть.
После этого Чиж вызвал полицию, затем подъехали родители пострадавшего и вызвали скорую. Мужчина получил черепно-мозговую травму, поэтому потребовалась трепанация черепа, также у него онемела кисть. В следственном управлении СКР по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.
Об инциденте в Алапаевске с участием местного депутата Ильи Чижа стало известно несколько дней назад. В беседе с журналистом URA.RU политик рассказывал, что двое хулиганов сами напали на него, поэтому ему пришлось обороняться.
Пострадавший от рук алапаевского депутата Ильи Чижа свердловчанин рассказал, как произошло нападение. Мужчина пережил операцию на черепе и находится в больнице. По его словам, он и товарищи никак не провоцировали Чижа на конфликт. Об этом URA.RU стало известно из видео, которое знакомые пострадавшего Никиты Осинова прислали в редакцию. «Мы сидели компанией из девяти человек, общались вообще о своем. Проезжала машина, резко остановилась, открывается дверь и мужчина кричит: „Кто смелый?“ Товарищ решил подойти и уточнить [в чем дело], ему резко прилетает битой. Все начинают разбегаться, я тоже начал убегать, и мне прилетело битой. Он [Чиж] спрашивал, откуда я и кто такой. Потом отвлекся, и я успел убежать», — рассказывает Осинов. Далее события развивались так: Осинов вернулся к товарищу, который не успел убежать от Чижа, и попытался помочь. Но вместо этого сам получил битой или арматурой по голове. Никакой «розочки», как заявлял депутат в беседе с журналистом URA.RU, у Осинова в руках не было. Также он отрицает обвинения Чижа в том, что машину депутата хотели повредить и обокрасть. После этого Чиж вызвал полицию, затем подъехали родители пострадавшего и вызвали скорую. Мужчина получил черепно-мозговую травму, поэтому потребовалась трепанация черепа, также у него онемела кисть. В следственном управлении СКР по Свердловской области пока не комментируют ситуацию. Об инциденте в Алапаевске с участием местного депутата Ильи Чижа стало известно несколько дней назад. В беседе с журналистом URA.RU политик рассказывал, что двое хулиганов сами напали на него, поэтому ему пришлось обороняться.