Видео в редакцию URA.RU прислали знакомые пострадавшего Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пострадавший от рук алапаевского депутата Ильи Чижа свердловчанин рассказал, как произошло нападение. Мужчина пережил операцию на черепе и находится в больнице. По его словам, он и товарищи никак не провоцировали Чижа на конфликт. Об этом URA.RU стало известно из видео, которое знакомые пострадавшего Никиты Осинова прислали в редакцию.

«Мы сидели компанией из девяти человек, общались вообще о своем. Проезжала машина, резко остановилась, открывается дверь и мужчина кричит: „Кто смелый?“ Товарищ решил подойти и уточнить [в чем дело], ему резко прилетает битой. Все начинают разбегаться, я тоже начал убегать, и мне прилетело битой. Он [Чиж] спрашивал, откуда я и кто такой. Потом отвлекся, и я успел убежать», — рассказывает Осинов.

Далее события развивались так: Осинов вернулся к товарищу, который не успел убежать от Чижа, и попытался помочь. Но вместо этого сам получил битой или арматурой по голове. Никакой «розочки», как заявлял депутат в беседе с журналистом URA.RU, у Осинова в руках не было. Также он отрицает обвинения Чижа в том, что машину депутата хотели повредить и обокрасть.

После этого Чиж вызвал полицию, затем подъехали родители пострадавшего и вызвали скорую. Мужчина получил черепно-мозговую травму, поэтому потребовалась трепанация черепа, также у него онемела кисть. В следственном управлении СКР по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.

Об инциденте в Алапаевске с участием местного депутата Ильи Чижа стало известно несколько дней назад. В беседе с журналистом URA.RU политик рассказывал, что двое хулиганов сами напали на него, поэтому ему пришлось обороняться.

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