Экс-советник Меркель счел безумием накачку Украины оружием

26 апреля 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Эрих Вад: Германия перебарщивает с поставкой оружия на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые политики в Германии совершенно безумны, так как выступают за накачку Украины оружием. Так считает экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад. «Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой», — сказал он в эфире ZDF, передает РИА «Новости». Эрих Вад подчеркнул, что подобные заявления об отправке на Украину оружия чаще всего звучат от представителей «Зеленых». По его словам, эти политики не имеют никакого отношения к вооруженным силам. Когда-то, заявил бывший советник Меркель, эти люди уклонились от службы. Они ничего не знают о бундесвере, добавил Эрих Вад. Президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на лидеров США и Европы. Он требует, чтобы они предоставили тяжелое вооружение и технику. 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что вооруженные силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие. Кроме того, немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой прекратить поставки оружия на Украину. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Такое решение также было принято из-за того, что страны Европы и США отказались давать РФ гарантии о нерасширении НАТО на восток и невключении Украины в альянс. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Некоторые политики в Германии совершенно безумны, так как выступают за накачку Украины оружием. Так считает экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад. «Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой», — сказал он в эфире ZDF, передает РИА «Новости». Эрих Вад подчеркнул, что подобные заявления об отправке на Украину оружия чаще всего звучат от представителей «Зеленых». По его словам, эти политики не имеют никакого отношения к вооруженным силам. Когда-то, заявил бывший советник Меркель, эти люди уклонились от службы. Они ничего не знают о бундесвере, добавил Эрих Вад. Президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на лидеров США и Европы. Он требует, чтобы они предоставили тяжелое вооружение и технику. 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что вооруженные силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие. Кроме того, немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой прекратить поставки оружия на Украину. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Такое решение также было принято из-за того, что страны Европы и США отказались давать РФ гарантии о нерасширении НАТО на восток и невключении Украины в альянс.