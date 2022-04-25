Болгары отказались жертвовать зарплаты на военную помощь Киеву

Болгары высказались против оказания военной помощи Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на своей странице в соцсетях объявил «благотворительную акцию» по сбору средств на оказание военной помощи украинскому правительству. Такую инициативу резко осудили пользователи сайта Dnes.dir.bg. Жители страны выступили против пожертвований Киеву и предложили министру подумать о своем народе.

«Не нашим пенсионерам <…>? Как насчет сирот, которым нечего носить? Может быть инвалидам, брошенным на произвол судьбы? А что насчет наших детей, для которых нет мест в детских садах?», — возмутился один из посетителей сайта. «Кем нужно быть, чтобы так смеяться над своим народом?», — поддержал его второй комментатор.

Подписчики сайта считают, что спонсирование украинских националистов приведет к еще большим убийствам мирного населения Донбасса. «Он хочет поставлять оружие фашистской хунте, чтобы там убивать мирное население в ДНР и ЛНР, что они и делают уже восемь лет», — возмутился читатель.

Ранее Социологическая служба IPSOS представила данные, согласно которым подавляющее большинство граждан 27 стран не поддерживают военное участие их государств в конфликте с РФ. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями операции является помощь республикам Донбасса, а также демилитаризация страны. Давая оценку ранее принятым решениям по поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан РФ, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту России. ФОМ также сообщает, что 79% респондентов положительно оценивают работу президента.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.