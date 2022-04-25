Словакия хочет вернуть деньги, потраченные на оружие для Украины

26 апреля 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Словакия требует у ЕС компенсации средств за военную помощь Киеву Фото: Александр Мамаев © URA.RU Словакия ведет с Евросоюзом интенсивные переговоры о компенсации средств за военную помощь Украине. Прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Мартина Коваль-Какашчикова. «Словакия до настоящего дня предоставила Украине военные материалы на общую сумму около 62 миллионов евро, а также противовоздушную систему С-300 стоимостью около 68 миллионов евро», — передает слова пресс-секретаря ведомства сетевое издание Teraz. Она добавила, что переговоры с ЕС о возможности компенсации продолжаются. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Страны Запада продолжают поставки оружия Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский во время круглого стола в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка запросил у организаций до 7 миллиардов долларов помощи ежемесячно. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Сенатор Сергей Цеков считает, что поддержка европейскими странами Украины является временным явлением, и в скором времени Запад поменяет свое мнение об этом государстве. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Словакия ведет с Евросоюзом интенсивные переговоры о компенсации средств за военную помощь Украине. Прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Мартина Коваль-Какашчикова. «Словакия до настоящего дня предоставила Украине военные материалы на общую сумму около 62 миллионов евро, а также противовоздушную систему С-300 стоимостью около 68 миллионов евро», — передает слова пресс-секретаря ведомства сетевое издание Teraz. Она добавила, что переговоры с ЕС о возможности компенсации продолжаются. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Страны Запада продолжают поставки оружия Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский во время круглого стола в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка запросил у организаций до 7 миллиардов долларов помощи ежемесячно. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Сенатор Сергей Цеков считает, что поддержка европейскими странами Украины является временным явлением, и в скором времени Запад поменяет свое мнение об этом государстве.