Сенатор Цеков назвал временной поддержку Украины Западом

Австрия выступила против вступления Украины в Евросоюз Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поддержка европейскими странами Украины является временным явлением, и в скором времени Запад поменяет свое мнение об этом государстве. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна вступать в Евросоюз. Также, сообщает Bloomberg, Болгария, состоящая в ЕС и НАТО, пока воздерживается от поставок вооружения Украине из-за разногласий в этом вопросе в правящей коалиции страны.

«Есть страны, которые понимают все риски, связанные с принятием Украины в состав Евросоюза. Все их нынешние причитания по поводу происходящего на Украине и даже некая любовь Евросоюза к Украине — все это временно. Я думаю, придет отрезвление. Они не желали видеть очевидного, что Украина становилась не просто нацистским, а фашистским государством, что Украина проводила постоянную антироссийскую политику, и что Украина готовилась к войне против России», — сказал Сергей Цеков.

Сенатор отметил, что Украина беспокоит западные страны, пока Россия проводит спецоперацию. «Эта спецоперация не столько против Украины, сколько против НАТО. Украина стала объектом — антироссийские настроения, воинственность достигли там максимума за последние 8-10 лет, когда Украина почувствовала поддержку Европы и Америки. Ощущение того, что они не сами по себе, что их поддерживают, и привело к росту этих настроений», — уточнил он.

Со временем Запад снизит враждебность по отношению к РФ, считает Цеков. «Враждебность Запада на какой-то период еще останется. Но когда Запад поймет, что он проиграл, а он проиграет в этом геополитическом противостоянии с Россией, то отношения в Западной Европе к России начнет меняться. Мир не застыл на событиях вокруг Европы. Так получилось, что на протяжении 200-300 лет, наверно, даже 1000 лет, все серьезное движения в мире происходит вокруг Европы, но мы живем в то время, когда ситуация резко меняется», — добавил член Совфеда от Крыма.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие.

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