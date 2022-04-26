WP: Украина попросила США выделять ей по 2 миллиарда ежемесячно

В общей сложности Украина хочет получать не менее 5 млрд долларов ежемесячно, утверждает The Washington Post Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина попросила у администрации президента США Джо Байдена ежемесячно выделять ей по 2 млрд долларов в качестве экстренной помощи. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

«Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна ищет в общей сложности не менее 5 миллиардов долларов в месяц в виде международной помощи, из которых около 2 миллиардов долларов должны поступать из Соединенных Штатов в качестве чрезвычайной экономической помощи. Он утверждает, что невыплата денег может усугубить гуманитарный кризис», — пишет The Washington Post.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин завил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации страны Запада увеличили финансовую помощь Украине, пишет RT. По данным западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Европы 7 млрд евро ежемесячно, сообщает «Национальная служба новостей».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.