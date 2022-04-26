Володин потребовал признать Украину террористическим государством

26 апреля 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Украина перешла к терактам против мирных граждан других стран, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украину необходимо признать террористическим государством, а президент Владимир Зеленский должен понести наказание за подготовку покушения на российского журналиста Владимира Соловьева. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. «Вчера ФСБ предотвратила покушение на журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян. Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», — написал Володин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ предотвратили нападение украинских националистов на группу журналистов РФ. Позже в Следственном комитете РФ уточнили, что националисты планировали убить журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украину необходимо признать террористическим государством, а президент Владимир Зеленский должен понести наказание за подготовку покушения на российского журналиста Владимира Соловьева. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. «Вчера ФСБ предотвратила покушение на журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян. Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», — написал Володин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ предотвратили нападение украинских националистов на группу журналистов РФ. Позже в Следственном комитете РФ уточнили, что националисты планировали убить журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна.