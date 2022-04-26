Рогозин назвал Зеленского «клоунским Наполеоном»

26 апреля 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Киевский режим заказывает уничтожение неугодных журналистов, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский — это «клоунский Напалеон», обидчивый на российских журналистов. Такое заявление в своем telegram-канале сделал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Этот клоунский Наполеон оказался обидчивым и злопамятным в отношении российских журналистов. Пришедшая к власти в 2014 году путем госпереворота киевская фашистская хунта переродилась в террористическую организацию, физически подавляющую другое мнение и заказывающую уничтожение неугодных журналистов, в том числе и иностранных», — написал Рогозин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу украинских националистов. По словам президента, они готовили нападение на российских журналистов. Позже стало известно, что националисты планировали покушение на журналиста Владимира Соловьева, телеведущего Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариту Симоньян и других журналистов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский — это «клоунский Напалеон», обидчивый на российских журналистов. Такое заявление в своем telegram-канале сделал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Этот клоунский Наполеон оказался обидчивым и злопамятным в отношении российских журналистов. Пришедшая к власти в 2014 году путем госпереворота киевская фашистская хунта переродилась в террористическую организацию, физически подавляющую другое мнение и заказывающую уничтожение неугодных журналистов, в том числе и иностранных», — написал Рогозин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу украинских националистов. По словам президента, они готовили нападение на российских журналистов. Позже стало известно, что националисты планировали покушение на журналиста Владимира Соловьева, телеведущего Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариту Симоньян и других журналистов.