ФСБ: националисты планировали убить Киселева и Симоньян

25 апреля 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Украинские националисты планировали убийство Маргариты Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинские националисты, готовившие покушение на журналиста Владимира Соловьева, обсуждали убийство телеведущего Дмитрия Киселева и главного редактора RT Маргариты Симоньян. Это следует показаний задержанных. Видео допроса обнародовало ФСБ России. «Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть [Владимр] Соловьев, [Дмитрий] Киселев, [телеведущая канала „Россия 1“ Ольга] Скабеева, [журналист Евгений] Попов, [телеведущий на канале НТВ Тигран] Кеосаян, [Маргарита] Симоньян», — заявил один из задержанных. Видео допроса опубликовано в telegram-канале РИА «Новости». Видео допроса опубликовано в telegram-канале РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что сотрудники ФСБ пресекли нападение террористической группы на российских журналистов. После стало известно, что украинские националисты пытались убить Соловьева. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Она выполняла указания Службы безопасности Украины. Следственный комитет РФ, что националисты пытались взорвать машину ведущего. Соловьев отметил, что не знал о готовящемся на него покушении. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украинские националисты, готовившие покушение на журналиста Владимира Соловьева, обсуждали убийство телеведущего Дмитрия Киселева и главного редактора RT Маргариты Симоньян. Это следует показаний задержанных. Видео допроса обнародовало ФСБ России. «Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть [Владимр] Соловьев, [Дмитрий] Киселев, [телеведущая канала „Россия 1“ Ольга] Скабеева, [журналист Евгений] Попов, [телеведущий на канале НТВ Тигран] Кеосаян, [Маргарита] Симоньян», — заявил один из задержанных. Видео допроса опубликовано в telegram-канале РИА «Новости». Видео допроса опубликовано в telegram-канале РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что сотрудники ФСБ пресекли нападение террористической группы на российских журналистов. После стало известно, что украинские националисты пытались убить Соловьева. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Она выполняла указания Службы безопасности Украины. Следственный комитет РФ, что националисты пытались взорвать машину ведущего. Соловьев отметил, что не знал о готовящемся на него покушении.