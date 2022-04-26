В Приднестровье взорвали две вышки связи

Неизвестные взорвали две вышки связи в Приднестровье
новость из сюжетаВ Приднестровье прогремели мощные взрывы
В Приднестровье неизвестные взорвали две вышки связи. Предположительно, удар был нанесен с беспилотника.
«В Приднестровье неизвестные взорвали вышку радиоцентра в населенном пункте Маяки. Предположительно удар был нанесен с беспилотника. Всего было два взрыва. Пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «Приднестровец».
25 апреля в Приднестровье взорвали министерство госбезопасности. СМИ сообщили, что огонь по зданию вели из гранатометов, сообщает телеканала 360. Всего прогремело три взрыва.
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