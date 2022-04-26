В Приднестровье взорвали две вышки связи

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
Неизвестные взорвали две вышки связи в Приднестровье Фото:
новость из сюжета
В Приднестровье прогремели мощные взрывы

В Приднестровье неизвестные взорвали две вышки связи. Предположительно, удар был нанесен с беспилотника.

«В Приднестровье неизвестные взорвали вышку радиоцентра в населенном пункте Маяки. Предположительно удар был нанесен с беспилотника. Всего было два взрыва. Пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «Приднестровец».

25 апреля в Приднестровье взорвали министерство госбезопасности. СМИ сообщили, что огонь по зданию вели из гранатометов, сообщает телеканала 360. Всего прогремело три взрыва.

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В Приднестровье неизвестные взорвали две вышки связи. Предположительно, удар был нанесен с беспилотника. «В Приднестровье неизвестные взорвали вышку радиоцентра в населенном пункте Маяки. Предположительно удар был нанесен с беспилотника. Всего было два взрыва. Пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «Приднестровец». 25 апреля в Приднестровье взорвали министерство госбезопасности. СМИ сообщили, что огонь по зданию вели из гранатометов, сообщает телеканала 360. Всего прогремело три взрыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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