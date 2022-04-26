В Приднестровье взорвали две вышки связи

26 апреля 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Неизвестные взорвали две вышки связи в Приднестровье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Приднестровье прогремели мощные взрывы В Приднестровье неизвестные взорвали две вышки связи. Предположительно, удар был нанесен с беспилотника. «В Приднестровье неизвестные взорвали вышку радиоцентра в населенном пункте Маяки. Предположительно удар был нанесен с беспилотника. Всего было два взрыва. Пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «Приднестровец». 25 апреля в Приднестровье взорвали министерство госбезопасности. СМИ сообщили, что огонь по зданию вели из гранатометов, сообщает телеканала 360. Всего прогремело три взрыва. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Приднестровье неизвестные взорвали две вышки связи. Предположительно, удар был нанесен с беспилотника. «В Приднестровье неизвестные взорвали вышку радиоцентра в населенном пункте Маяки. Предположительно удар был нанесен с беспилотника. Всего было два взрыва. Пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «Приднестровец». 25 апреля в Приднестровье взорвали министерство госбезопасности. СМИ сообщили, что огонь по зданию вели из гранатометов, сообщает телеканала 360. Всего прогремело три взрыва.