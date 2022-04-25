Жителям Курганской области начали выдавать бесплатные дрова

В Шадринске (Курганская область) пенсионеры и инвалиды смогут получить до трех кубических метров дров. Данная информация размещена на сайте администрации Шадринска.
«Граждане могут получить безвозмездно не более трех м куб. на одно домовладение. Дрова (дровяной материал) предоставляются в соответствии с очередностью по журналу регистрации граждан, нуждающихся в предоставлении дров», — указано в сообщении.
Представители мэрии объяснили, что дрова смогут получить пенсионеры и инвалиды, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии и живут одни или вместе с неработающими пенсионерами и инвалидами, нуждающимися в предоставлении дров. Желающим получить дрова нужно направить заявление на имя главы города. Тем, чьи заявления одобрят, сообщат о дате и времени подвоза дров и, при необходимости, помогут в разгрузке.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в правительстве региона уточняют список категорий одиноких пенсионеров для бесплатного предоставления дров. Также некоторым жителям региона бесплатно выдадут семенной картофель. Власти будут следить, чтобы получатели его не съели.
В Шадринске (Курганская область) пенсионеры и инвалиды смогут получить до трех кубических метров дров. Данная информация размещена на сайте администрации Шадринска. «Граждане могут получить безвозмездно не более трех м куб. на одно домовладение. Дрова (дровяной материал) предоставляются в соответствии с очередностью по журналу регистрации граждан, нуждающихся в предоставлении дров», — указано в сообщении. Представители мэрии объяснили, что дрова смогут получить пенсионеры и инвалиды, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии и живут одни или вместе с неработающими пенсионерами и инвалидами, нуждающимися в предоставлении дров. Желающим получить дрова нужно направить заявление на имя главы города. Тем, чьи заявления одобрят, сообщат о дате и времени подвоза дров и, при необходимости, помогут в разгрузке. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в правительстве региона уточняют список категорий одиноких пенсионеров для бесплатного предоставления дров. Также некоторым жителям региона бесплатно выдадут семенной картофель. Власти будут следить, чтобы получатели его не съели.