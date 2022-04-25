Жителям Курганской области начали выдавать бесплатные дрова

26 апреля 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Пенсионеры и инвалиды смогут получить до трех кубических метров дров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) пенсионеры и инвалиды смогут получить до трех кубических метров дров. Данная информация размещена на сайте администрации Шадринска. «Граждане могут получить безвозмездно не более трех м куб. на одно домовладение. Дрова (дровяной материал) предоставляются в соответствии с очередностью по журналу регистрации граждан, нуждающихся в предоставлении дров», — указано в сообщении. Представители мэрии объяснили, что дрова смогут получить пенсионеры и инвалиды, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии и живут одни или вместе с неработающими пенсионерами и инвалидами, нуждающимися в предоставлении дров. Желающим получить дрова нужно направить заявление на имя главы города. Тем, чьи заявления одобрят, сообщат о дате и времени подвоза дров и, при необходимости, помогут в разгрузке. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в правительстве региона уточняют список категорий одиноких пенсионеров для бесплатного предоставления дров. Также некоторым жителям региона бесплатно выдадут семенной картофель. Власти будут следить, чтобы получатели его не съели. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Шадринске (Курганская область) пенсионеры и инвалиды смогут получить до трех кубических метров дров. Данная информация размещена на сайте администрации Шадринска. «Граждане могут получить безвозмездно не более трех м куб. на одно домовладение. Дрова (дровяной материал) предоставляются в соответствии с очередностью по журналу регистрации граждан, нуждающихся в предоставлении дров», — указано в сообщении. Представители мэрии объяснили, что дрова смогут получить пенсионеры и инвалиды, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии и живут одни или вместе с неработающими пенсионерами и инвалидами, нуждающимися в предоставлении дров. Желающим получить дрова нужно направить заявление на имя главы города. Тем, чьи заявления одобрят, сообщат о дате и времени подвоза дров и, при необходимости, помогут в разгрузке. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в правительстве региона уточняют список категорий одиноких пенсионеров для бесплатного предоставления дров. Также некоторым жителям региона бесплатно выдадут семенной картофель. Власти будут следить, чтобы получатели его не съели.