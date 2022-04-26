В МВД Приднестровья подтвердили взрывы вышек связи

Неизвестные взорвали самые мощные антенны связи, заявили в МВД Приднестровья Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета В Приднестровье прогремели мощные взрывы

В Приднестровье в поселке Маяк неизвестные взорвали две вышки связи. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МВД Приднестровья.

«Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТС и местных жителей не пострадал», — сообщили в МВД.

Ранее в Приднестровье взорвали министерство госбезопасности. СМИ сообщили, что огонь по зданию вели из гранатометов, сообщает телеканала 360. Всего прогремело три взрыва.