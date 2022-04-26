В МВД Приднестровья подтвердили взрывы вышек связи

В Приднестровье в поселке Маяк неизвестные взорвали две вышки связи. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МВД Приднестровья.
«Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТС и местных жителей не пострадал», — сообщили в МВД.
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В Приднестровье в поселке Маяк неизвестные взорвали две вышки связи. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МВД Приднестровья. «Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТС и местных жителей не пострадал», — сообщили в МВД. Ранее в Приднестровье взорвали министерство госбезопасности. СМИ сообщили, что огонь по зданию вели из гранатометов, сообщает телеканала 360. Всего прогремело три взрыва.