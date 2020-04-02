Пермский главврач, госпитализированный после заграничного отпуска, находится в тяжелом состоянии

Родственники Мезенцева отрицают, что у него двусторонняя пневмония Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главврач Пермского онкологического диспансера Максим Мезенцев, госпитализированный после заграничного отпуска, находится в тяжелом состоянии, сообщает «Новый компаньон».

По данным источников издания в краевом правительстве, у главврача двусторонняя пневмония, однако эту информацию опровергают его родственники. «Он действительно плохо себя чувствует, находится в краевой больнице, но связано это не с какими-либо инфекциями, а с психологическим давлением, под воздействием которого он находится в состоянии нервного истощения», — цитирует издание одного из них.

Близкие Мезенцева заявляют, что информация о состоянии его здоровья может искажаться в рамках кампании по моральному давлению на него. Дозвониться за комментариями к пресс-секретарю регионального минздрава URA.RU не удалось.

Мезенцева госпитализировали в конце марта с подозрением на коронавирус, ранее сообщало URA.RU. Медик вернулся из-за границы, но не ушел на обязательный карантин, а проводил совещания. После контакта с главным врачом на карантин пришлось отправлять сотрудников диспансера, контактировавших с ним.