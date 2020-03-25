24 марта 2020
23 марта 2020

Пермский минздрав решает, как наказать главврача, который не ушел на карантин после заграницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, лаборатория, пробирки, анализы, проверка на вирусы
Главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев госпитализирован с подозрением на коронавирусФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный врач Пермского онкологического диспансера Максим Мезенцев не ушел на обязательный карантин после возвращения из загранотпуска, что является нарушением действующих правил, сообщили в региональном минздраве. Медик до госпитализации с подозрением на коронавирус контактировал с другими горожанами.

«Мы считаем, что в условиях распространения коронавируса, помимо предпринимаемых мер, очень важна и сознательность людей, а для врачей — это важно вдвойне. Сейчас минздравом проводится оценка его действий, после чего будут приняты необходимые решения», — рассказали URA.RU в министерстве.

Мезенцев помещен в изолированный бокс инфекционной больницы. Уже установлен круг лиц, с которыми он входил в контакт. «Краевой онкодиспансер продолжает функционировать в режиме повышенной готовности», — уточнили в минздраве.

В Пермском крае подтверждено пять случаев заражения коронавирусом. С 15 марта в регионе введен режим повышенной готовности, а с 26 марта вводятся ограничения для пожилых пермяков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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