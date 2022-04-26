В Приднестровье отменили парад в честь Дня Победы

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Парад на Красной площади. Москва, армия, военные, морская пехота, парад победы, красная площадь
В Приднестровье не будет парада на 9 мая Фото:
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Обострение конфликта в Приднестровье

В Приднестровье отменили парад в честь Дня Победы. Об этом сообщил президент республики Вадим Красносельский.

«Парад на 9 мая в Приднестровье отменен. В стране установлен красный уровень террористической опасности», — сообщается на сайте президента Приднестровья.

Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя.

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В Приднестровье отменили парад в честь Дня Победы. Об этом сообщил президент республики Вадим Красносельский. «Парад на 9 мая в Приднестровье отменен. В стране установлен красный уровень террористической опасности», — сообщается на сайте президента Приднестровья. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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