В Приднестровье не будет парада на 9 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье

В Приднестровье отменили парад в честь Дня Победы. Об этом сообщил президент республики Вадим Красносельский.

«Парад на 9 мая в Приднестровье отменен. В стране установлен красный уровень террористической опасности», — сообщается на сайте президента Приднестровья.

Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя.