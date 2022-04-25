Экс-чиновник, который судился с Шумковым, стал депутатом

В Юргамышском муниципальном округе выбрали депутатов думы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава Юргамыша (Курганская область) Алексей Першин стал депутатом думы Юргамышского муниципального округа. Результаты опубликованы в ГАС «Выборы». Ранее Першин подавал в суд на губернатора Курганской области Вадима Шумкова и областную думу с требованием признать муниципальную реформу незаконной.

«Выборы депутатов думы Юргамышского муниципального округа Курганской области первого созыва. ОИК №5. Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу: Першин Алексей Юрьевич — 276 голосов», — указано в таблице, которая опубликована в системе. Першин был выдвинут от КПРФ.

Другой участник иска к губернатору, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев баллотировался в думу по трехмандатному избирательному округу №3. В ГАС «Выборы» указано, что за него проголосовали 289 человек. «[Пять голосов] не хватило, чтобы попасть в думу», — рассказал корреспонденту URA.RU Дмитриев.

По данным избирательной комиссии Курганской области, явка в округе составила 28%. На выборы 24 апреля пришли 4 134 человека.

Ранее в избиркоме назвали причины низкой явки на довыборах в Кургане. URA.RU писало, что Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска к губернатору Вадиму Шумкову и региональной думе с требованием признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ (муниципальная реформа). В июне 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил проект по созданию муниципальных округов. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.

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