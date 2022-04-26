Стрельбу в Ульяновске устроил местный житель-охотник

26 апреля 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Напавший на детсад под Ульяновском оказался местным жителем с охотничьей лицензией Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Стрельба в ульяновском детском саду Мужчина, совершивший нападение на детский сад в Ульяновской области, имел лицензию охотника. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт. «По предварительным данным, двух детей и няню мог убить 68-летний Александр Д. Пока о нем подробной информации нет. По одной из версий, причиной его зверского поступка мог стать бытовой конфликт», — сообщает Пятый канал. По данным «Интерфакса», у мужчины была лицензия охотника. При себе напавший имел ружье ИЖ-27. Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой. На месте происшествия работают полицейские. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Мужчина, совершивший нападение на детский сад в Ульяновской области, имел лицензию охотника. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт. «По предварительным данным, двух детей и няню мог убить 68-летний Александр Д. Пока о нем подробной информации нет. По одной из версий, причиной его зверского поступка мог стать бытовой конфликт», — сообщает Пятый канал. По данным «Интерфакса», у мужчины была лицензия охотника. При себе напавший имел ружье ИЖ-27. Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой. На месте происшествия работают полицейские.