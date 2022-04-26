Стрельбу в Ульяновске устроил местный житель-охотник

Мужчина, совершивший нападение на детский сад в Ульяновской области, имел лицензию охотника. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.
«По предварительным данным, двух детей и няню мог убить 68-летний Александр Д. Пока о нем подробной информации нет. По одной из версий, причиной его зверского поступка мог стать бытовой конфликт», — сообщает Пятый канал.
По данным «Интерфакса», у мужчины была лицензия охотника. При себе напавший имел ружье ИЖ-27.
Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой. На месте происшествия работают полицейские.
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Мужчина, совершивший нападение на детский сад в Ульяновской области, имел лицензию охотника. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт. «По предварительным данным, двух детей и няню мог убить 68-летний Александр Д. Пока о нем подробной информации нет. По одной из версий, причиной его зверского поступка мог стать бытовой конфликт», — сообщает Пятый канал. По данным «Интерфакса», у мужчины была лицензия охотника. При себе напавший имел ружье ИЖ-27. Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой. На месте происшествия работают полицейские.