Baza: стрелявший в детсаду сначала убил соседа и забрал его ружье

26 апреля 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Следователи считают, что стрелком из детского сада «Рябинка» мог быть 26-летний Руслан Ахтямов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Стрельба в ульяновском детском саду Открывший стрельбу в детском саду под Ульяновском мужчина стрелял не из своего ружья. Как сообщает telegram-канал Baza, оружие зарегистрировано на 68-летнего Александра Дронина, тело которого нашли на свалке недалеко от населенного пункта. «Сегодня он собирался пристреливать ружье вместе с Александром Дрониным — именно поэтому он есть и главный подозреваемый. Ахтямов зарегистрирован на той же улице, где расположен детский сад. По предварительной версии, Ахтямов убил мужчину, забрал у него ружье и отправился в сад „Рябинка“, где застрелил сотрудницу и двух детей, а затем покончил с собой», — сообщает telegram-канал Baza. Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Открывший стрельбу в детском саду под Ульяновском мужчина стрелял не из своего ружья. Как сообщает telegram-канал Baza, оружие зарегистрировано на 68-летнего Александра Дронина, тело которого нашли на свалке недалеко от населенного пункта. «Сегодня он собирался пристреливать ружье вместе с Александром Дрониным — именно поэтому он есть и главный подозреваемый. Ахтямов зарегистрирован на той же улице, где расположен детский сад. По предварительной версии, Ахтямов убил мужчину, забрал у него ружье и отправился в сад „Рябинка“, где застрелил сотрудницу и двух детей, а затем покончил с собой», — сообщает telegram-канал Baza. Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой.