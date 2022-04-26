Baza: стрелявший в детсаду сначала убил соседа и забрал его ружье

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., стулья, детский сад, детская одежда, сон час, детская мебель
Следователи считают, что стрелком из детского сада «Рябинка» мог быть 26-летний Руслан Ахтямов Фото:
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Стрельба в ульяновском детском саду

Открывший стрельбу в детском саду под Ульяновском мужчина стрелял не из своего ружья. Как сообщает telegram-канал Baza, оружие зарегистрировано на 68-летнего Александра Дронина, тело которого нашли на свалке недалеко от населенного пункта.

«Сегодня он собирался пристреливать ружье вместе с Александром Дрониным — именно поэтому он есть и главный подозреваемый. Ахтямов зарегистрирован на той же улице, где расположен детский сад. По предварительной версии, Ахтямов убил мужчину, забрал у него ружье и отправился в сад „Рябинка“, где застрелил сотрудницу и двух детей, а затем покончил с собой», — сообщает telegram-канал Baza.

Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой.

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Открывший стрельбу в детском саду под Ульяновском мужчина стрелял не из своего ружья. Как сообщает telegram-канал Baza, оружие зарегистрировано на 68-летнего Александра Дронина, тело которого нашли на свалке недалеко от населенного пункта. «Сегодня он собирался пристреливать ружье вместе с Александром Дрониным — именно поэтому он есть и главный подозреваемый. Ахтямов зарегистрирован на той же улице, где расположен детский сад. По предварительной версии, Ахтямов убил мужчину, забрал у него ружье и отправился в сад „Рябинка“, где застрелил сотрудницу и двух детей, а затем покончил с собой», — сообщает telegram-канал Baza. Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой.
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