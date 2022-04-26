Тюменский губернатор опустился с 7-го на 17-е место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях
Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 7-го на 17-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 18—24 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«Александр Моор — 17-е место, на прошлой неделе — 7-е место», — значится в исследовании. Ямальский коллега Моор Дмитрий Артюхов остался в топ-10 рейтинга, незначительно ухудшив позиции — он опустился с 4-го на 7-е место.
Глава ХМАО Наталья Комарова продолжает находится в нижней части рейтинга, но за неделю несколько улучила ситуацию. Губернатор Югры подняла с 59-й на 55-ую строчку.
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