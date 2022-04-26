Губернатор Моор выпал из топа федерального рейтинга. Артюхов сохраняет позиции

26 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменский губернатор опустился с 7-го на 17-е место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 7-го на 17-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 18—24 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 17-е место, на прошлой неделе — 7-е место», — значится в исследовании. Ямальский коллега Моор Дмитрий Артюхов остался в топ-10 рейтинга, незначительно ухудшив позиции — он опустился с 4-го на 7-е место. Глава ХМАО Наталья Комарова продолжает находится в нижней части рейтинга, но за неделю несколько улучила ситуацию. Губернатор Югры подняла с 59-й на 55-ую строчку. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 7-го на 17-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 18—24 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 17-е место, на прошлой неделе — 7-е место», — значится в исследовании. Ямальский коллега Моор Дмитрий Артюхов остался в топ-10 рейтинга, незначительно ухудшив позиции — он опустился с 4-го на 7-е место. Глава ХМАО Наталья Комарова продолжает находится в нижней части рейтинга, но за неделю несколько улучила ситуацию. Губернатор Югры подняла с 59-й на 55-ую строчку.