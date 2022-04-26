Губернатор Моор выпал из топа федерального рейтинга. Артюхов сохраняет позиции

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Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр, портрет
Тюменский губернатор опустился с 7-го на 17-е место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 7-го на 17-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 18—24 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 17-е место, на прошлой неделе — 7-е место», — значится в исследовании. Ямальский коллега Моор Дмитрий Артюхов остался в топ-10 рейтинга, незначительно ухудшив позиции — он опустился с 4-го на 7-е место.

Глава ХМАО Наталья Комарова продолжает находится в нижней части рейтинга, но за неделю несколько улучила ситуацию. Губернатор Югры подняла с 59-й на 55-ую строчку.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 7-го на 17-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 18—24 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 17-е место, на прошлой неделе — 7-е место», — значится в исследовании. Ямальский коллега Моор Дмитрий Артюхов остался в топ-10 рейтинга, незначительно ухудшив позиции — он опустился с 4-го на 7-е место. Глава ХМАО Наталья Комарова продолжает находится в нижней части рейтинга, но за неделю несколько улучила ситуацию. Губернатор Югры подняла с 59-й на 55-ую строчку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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