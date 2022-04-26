СМИ сообщают, что охраны в детском саду «Рябинка» не было Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Стрельба в ульяновском детском саду

Детский сад «Рябинка» в Вешкайме (Ульяновская область), на который 26 апреля было совершено нападение, имел в распоряжении два ручных металлодетектора. Информация об этом содержится в документах государственных закупок бюджетного дошкольного образовательного учреждения.

Тендер на закупку двух ручных металлодетекторов от лица детсада был объявлен 20 января 2021 года. Стартовая цена аукциона — 14 тысяч рублей. В итоге на следующий день (21 января 2021 года) контракт на поставку двух необходимых металлоискателей был заключен с ООО «Техноинструмент» (Ульяновск) за 6760 рублей.

«На основании муниципальной программы „Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования ‚Вешкаймский район‘ на 2018—2021 годы“, в соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику товар — Ручной металлодетектор МЕГЕОН 45003 на сумму 6 760 рублей согласно Спецификации, прилагаемой к договору», — говорится в тексте контракта.

На сайте детского сада «Рябинка» в штате муниципального учреждения не указана должность охранника или вахтера. В госзакупках также не указано, что руководство детсада, администрация района или региональное министерство образования размещали тендеры на поиск охраны учреждения.

Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой. На месте происшествия работают полицейские. СМИ сообщают, что охраны в детском саду «Рябинка» не было, только тревожная кнопка, но ее никто не нажимал. Полицию попросила вызвать раненная помощник воспитателя.

Фото: Скриншот документа

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