Мэрия Кургана раскритиковала ремонт моста в центре города

Мост планируют отремонтировать до 15 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана недовольны темпами ремонта путепровода на ул. Пролетарской, известного среди жителей города как Некрасовский мост. Об этом сообщила мэр Кургана Елена Ситникова.

«Мы недовольны тем, как движется график производства работ. Подрядная организация нарушила ими же установленные сроки», — цитируют Ситникову на сайте 45.RU.

По словам мэра, на объекте недостаточно рабочих, что тормозит процесс и создает неудобства жителям города. Она добавила, что на следующей неделе число рабочих на мосту увеличится и туда подвезут крупную технику. Замдиректора подрядной организации ООО «Альфастрой» Николай Линдт, по словам журналистов, заявил, что на предприятии есть кадровая нехватка, но на следующей неделе планируется вывести на объект до 12 человек.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. На прошлой неделе URA.RU направляло в мэрию вопросы по той же теме. Ответ также не был получен.

Ранее горожане жаловались, что из-за ремонта моста образуются большие пробки, а рабочих на объекте не видно. Ремонт моста должны завершить до 15 октября. Контракт на 55 млн рублей был заключен с тюменской компанией «Альфа Строй».