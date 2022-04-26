Губернатор Шумков обратился к курганцам с просьбой на праздники

Губернатор Вадим Шумков обратился к жителям региона из-за пожароопасной обстановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков попросил жителей Курганской области не пить алкоголь на майских праздниках. Об этом он написал 26 апреля в своем telegram-канале.

«В эти дни, я считаю, что точно не к месту [пить алкоголь]. Причем, не только из патриотических соображений. Но еще из соображений безопасности для себя и окружающих. <…> Я обращаюсь к вам, в первую очередь, как мужчина, как ваш земляк, как человек, который переживает за вас, за наш регион и за его будущее. Не злоупотребляйте», — обратился к жителям региона Шумков.

По его словам, в это время увеличивается количество травм. Глава региона отметил, что пожары возникают из-за алкоголя, так как пьяный человек не может себя контролировать. Шумков написал, что бытовой мужской алкоголизм — это «стыд и срамота». «Мы, конечно же, разберемся с запретами и временными ограничениями по продаже алкоголя. И я попрошу коллег всякий раз давать подробные тому пояснения», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что 1 и 9 мая в Курганской области будет запрещено продавать алкоголь, а с 30 апреля по 10 мая уголь и дрова. Помимо этого жителям региона нельзя посещать леса.