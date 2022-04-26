Курганцам запретили продавать уголь и дрова

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Мангал. Клипарт. Курган, мангал, уголь, шашлык, розжег
В Кургане в майские праздники не будут продавать дрова, уголь и розжиг Фото:

В Кургане в майские праздники запретили продавать древесный уголь, дрова и средства для разведения огня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

«Запретить в организациях розничной торговли с 30 апреля по 10 мая включительно продажу горючих веществ (древесный уголь, дрова и других), средств для разведения огня», — указано в документе. Горюче-смазочные материалы жители города смогут купить только на заправках.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в майские праздники ввели запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 1 и 9 мая. Также власти региона запретили гражданам посещать леса.

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В Кургане в майские праздники запретили продавать древесный уголь, дрова и средства для разведения огня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города. «Запретить в организациях розничной торговли с 30 апреля по 10 мая включительно продажу горючих веществ (древесный уголь, дрова и других), средств для разведения огня», — указано в документе. Горюче-смазочные материалы жители города смогут купить только на заправках. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в майские праздники ввели запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 1 и 9 мая. Также власти региона запретили гражданам посещать леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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