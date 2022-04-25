На майские праздники в Курганской области ввели новый запрет

В Курганской области в майские праздники запретят продавать алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в майские праздники ввели запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 1 и 9 мая, указано в приказе регионального департамента экономического развития. Документ опубликован в официальной группе администрации Шатровского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте». Ранее власти региона запретили гражданам посещать леса.

«Установить на территории Курганской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая», — говорится в тексте приказа, который подписал директор департамента Владимир Ковалев. Исключение — продажа спиртного в заведениях общественного питания.

Ранее URA.RU сообщало, что в День Победы в Кургане не будут продавать алкоголь. Согласно постановлению, которое опубликовано на сайте городской администрации, запрет будет действовать с 8:00 до 23:00. До 10 мая власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов. Ограничение установлено из-за особого противопожарного режима.