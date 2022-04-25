25 апреля 2022

На майские праздники в Курганской области ввели новый запрет

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, подростки, алкоголь
В Курганской области в майские праздники запретят продавать алкоголь Фото:

В Курганской области в майские праздники ввели запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 1 и 9 мая, указано в приказе регионального департамента экономического развития. Документ опубликован в официальной группе администрации Шатровского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте». Ранее власти региона запретили гражданам посещать леса.

«Установить на территории Курганской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая», — говорится в тексте приказа, который подписал директор департамента Владимир Ковалев. Исключение — продажа спиртного в заведениях общественного питания.

Ранее URA.RU сообщало, что в День Победы в Кургане не будут продавать алкоголь. Согласно постановлению, которое опубликовано на сайте городской администрации, запрет будет действовать с 8:00 до 23:00. До 10 мая власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов. Ограничение установлено из-за особого противопожарного режима.

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В Курганской области в майские праздники ввели запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 1 и 9 мая, указано в приказе регионального департамента экономического развития. Документ опубликован в официальной группе администрации Шатровского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте». Ранее власти региона запретили гражданам посещать леса. «Установить на территории Курганской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая», — говорится в тексте приказа, который подписал директор департамента Владимир Ковалев. Исключение — продажа спиртного в заведениях общественного питания. Ранее URA.RU сообщало, что в День Победы в Кургане не будут продавать алкоголь. Согласно постановлению, которое опубликовано на сайте городской администрации, запрет будет действовать с 8:00 до 23:00. До 10 мая власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов. Ограничение установлено из-за особого противопожарного режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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