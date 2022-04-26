Что известно о бойне в детском саду под Ульяновском к этому часу

Стрелявший в детсаду сначала убил соседа и забрал его ружье, а после расправился с детьми и воспитателем
новость из сюжетаСтрельба в ульяновском детском саду
В Ульяновской области 26 апреля мужчина с оружием вошел в детский садик и открыл огонь из ружья Иж-27. Погибли, по данным властей региона, четыре человека. URA.RU собрало самую важную информацию о трагедии.
- Информация об убийстве детей появилась 26 февраля в 12 часу по московскому времени. Стрелявшим является 26-летний Руслан Ахтямов.
- Перед расправой в детсаду, парень убил соседа, 68-летнего Александра Дронина, у которого забрал ружье. Тело Дронина полицейские обнаружили на свалке, недалеко от садика. Александру стреляли в грудь и голову.
- Нападавший застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения и ранил воспитательницу.
- Ахтямов на детский сад в Ульяновской области стоял на учете в психиатрической больнице около 10 лет.
- Убийца проник в здание детского сада «Рябинка» через боковую дверь. «Тревожную кнопку» никто из сотрудников не нажимал.
- По данным telegram-канала Mash, отец Руслана подтвердил, что тот часто ходил с Дрониным стрелять в карьере. Никаких связей с детским садом у него не было.
- Семьям погибших из-за стрельбы в Ульяновском детсаду выплатят по 1 млн рублей, заявили власти. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч.
ЧП произошло в саду «Рябинка» 26 апреля, в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой.
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