Жители Свердловской области помогли 400 семьям ДНР и ЛНР

Фонд «Верь и живи!» собрал 500 000 рублей для гуманитарной помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчане собрали первый гуманитарный груз для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Уральской ТПП на официальном сайте.

«Мне важно знать, как выстроена система передачи груза. Мне важно знать, что эта помощь доехала до адресата. Когда ты видишь военных, когда разговариваешь с людьми, живущими в зоне боевых действий, ты понимаешь, зачем собирали эти средства и почему это важно», — рассказала основатель фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

Сбор средств для гуманитарной помощи запустился в начале марта. За это время свердловчане собрали 500 тысяч рублей. На эти деньги организаторы закупили продуктовые наборы для 400 семей, а оставшиеся средства пошли на доставку продуктов к распределительному пункту МЧС. Следующую партию гуманитарной помощи организаторы планируют отправить через две недели.

Ранее URA.RU рассказывало, как свердловские фермеры отправили пшеницу на Донбасс. Кроме этого, гарнизон МВД по Свердловской области направил два КАМАЗа с гуманитарной помощью общим весом 10 тонн.

Юноармейцы и волонтеры УрФУ помогали собирать гум. помощь ФОТО: Уральская ТПП

Волонтеры отправляют партию гуманитарной помощи ФОТО: Уральская ТПП