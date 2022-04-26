Путин согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали»

Лидер России Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Об этом сказано в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика по итогам встречи Антониу Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода „Азовсталь“ в Мариуполе» — сказано в комментарии Дюжаррика, передает ТАСС. По его словам, Гутерреш и Путин обсудили возможность доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан из опасных зон на Украине.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод.
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