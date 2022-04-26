Из регионов УрФО появятся новые рейсы в Турцию

27 апреля 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Туроператоры рассказали о старте рейсов из регионов УрФО в Анталью Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Российский туроператор ANEX Tour объявил о расширении ассортимента туров на турецкие курорты, теперь из Тюменской области и других регионов УрФО можно будет отправиться в Анталью (Турция). Об этом сообщили на официальном сайте Ассоциации Туроператоров. «Два крупных российских туроператора подтвердили расширение полетной программы Turkish Airlines из российских регионов. Открываются продажи туров на турецкие курорты из Калининграда, Омска, Перми, Тюмени, Сургута и Челябинска», — сообщает пресс-служба сайта. Частота рейсов будет зависеть от региона. Тюменцев с 1 мая будут возить пять раз в неделю, а для жителей Перми рейсы будут выполняться с 30 апреля 4 раза в неделю в мае и далее, с июня ежедневно. Из Сургута с 25 мая можно будет улететь в Турцию два раза в неделю, а из Челябинска ежедневно. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Turkish Airlines отменила антироссийское ограничение. Его суть заключалась в невозможности оплаты билетов за рубли. Сейчас оплату можно произвести при помощи карт российской платежной системы «Мир». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российский туроператор ANEX Tour объявил о расширении ассортимента туров на турецкие курорты, теперь из Тюменской области и других регионов УрФО можно будет отправиться в Анталью (Турция). Об этом сообщили на официальном сайте Ассоциации Туроператоров. «Два крупных российских туроператора подтвердили расширение полетной программы Turkish Airlines из российских регионов. Открываются продажи туров на турецкие курорты из Калининграда, Омска, Перми, Тюмени, Сургута и Челябинска», — сообщает пресс-служба сайта. Частота рейсов будет зависеть от региона. Тюменцев с 1 мая будут возить пять раз в неделю, а для жителей Перми рейсы будут выполняться с 30 апреля 4 раза в неделю в мае и далее, с июня ежедневно. Из Сургута с 25 мая можно будет улететь в Турцию два раза в неделю, а из Челябинска ежедневно. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Turkish Airlines отменила антироссийское ограничение. Его суть заключалась в невозможности оплаты билетов за рубли. Сейчас оплату можно произвести при помощи карт российской платежной системы «Мир».