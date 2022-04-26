Польша ждет, что Россия лишит ее газа

26 апреля 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

PGNIG отказалась платить за российский газ в рублях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях. «Газпром» с 27 апреля прекратит поставки в Польшу из-за несоблюдения условий оплаты, сообщается на сайте концерна. «26 апреля Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля. Газ-система и PGNiG остаются в постоянном контакте и постоянно контролируют ситуацию, связанную с прекращением поставок Газпромом», — сообщается на сайте. Компания считает остановку поставок газа «Газпромом» нарушением контракта. Концерн намерен предъявить претензии. Польские СМИ ранее сообщили, что Россия приостановила поставки газа в страну. Перед этим представитель польского правительства заявил, что Варшава не станет платить за газ в рублях. Указ о платежах в российской валюте ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Это касается государств, признанных недружественными. «Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях. «Газпром» с 27 апреля прекратит поставки в Польшу из-за несоблюдения условий оплаты, сообщается на сайте концерна. «26 апреля Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля. Газ-система и PGNiG остаются в постоянном контакте и постоянно контролируют ситуацию, связанную с прекращением поставок Газпромом», — сообщается на сайте. Компания считает остановку поставок газа «Газпромом» нарушением контракта. Концерн намерен предъявить претензии. Польские СМИ ранее сообщили, что Россия приостановила поставки газа в страну. Перед этим представитель польского правительства заявил, что Варшава не станет платить за газ в рублях. Указ о платежах в российской валюте ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Это касается государств, признанных недружественными. «Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу.