Польша ждет, что Россия лишит ее газа

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
PGNIG отказалась платить за российский газ в рублях Фото:
новость из сюжета
Россия отказалась продавать газ за валюту

Польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях. «Газпром» с 27 апреля прекратит поставки в Польшу из-за несоблюдения условий оплаты, сообщается на сайте концерна.

«26 апреля Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля. Газ-система и PGNiG остаются в постоянном контакте и постоянно контролируют ситуацию, связанную с прекращением поставок Газпромом», — сообщается на сайте.

Компания считает остановку поставок газа «Газпромом» нарушением контракта. Концерн намерен предъявить претензии.

Польские СМИ ранее сообщили, что Россия приостановила поставки газа в страну. Перед этим представитель польского правительства заявил, что Варшава не станет платить за газ в рублях. Указ о платежах в российской валюте ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Это касается государств, признанных недружественными. «Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу.

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Польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях. «Газпром» с 27 апреля прекратит поставки в Польшу из-за несоблюдения условий оплаты, сообщается на сайте концерна. «26 апреля Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля. Газ-система и PGNiG остаются в постоянном контакте и постоянно контролируют ситуацию, связанную с прекращением поставок Газпромом», — сообщается на сайте. Компания считает остановку поставок газа «Газпромом» нарушением контракта. Концерн намерен предъявить претензии. Польские СМИ ранее сообщили, что Россия приостановила поставки газа в страну. Перед этим представитель польского правительства заявил, что Варшава не станет платить за газ в рублях. Указ о платежах в российской валюте ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Это касается государств, признанных недружественными. «Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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