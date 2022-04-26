Пермский сенатор объяснил необходимость закона об иноагентах

Сенатор Климов стал соавтором законопроекта об иноагентах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов стал одним из соавторов проекта закона об иноагентах, который внесли в Госдуму. Сам законопроект размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Пермский сенатор кратко прокомментировал регистрацию проекта.

«Мы разрабатывали эту тематику 10 лет. Сейчас есть необходимость [все] упорядочить. Сам по себе законопроект не предполагает каких-то новых санкций, они уже отражены в административном и уголовном кодексах» — приводит РИА «Новости» слова Климова. Проект, который разрабатывала группа из 15 депутатов и сенаторов, был отправлен в Госдуму 25 апреля.

В пояснительной записке проекта говорится, что «иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо <…>, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации…». Кроме этого, иноагенты обязаны сообщать о своем статусе работодателям. Меры направлены на то, чтобы граждане РФ знали, на какие источники распространяется информация среди граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский политолог Виталий Ковин судится из-за статуса иноагента. Также сенатор Климов был назван среди коллег по Совету Федерации, на кого распространились новые санкции.

Санкции стали ответом ряда стан Евросоюза, а также США на проведение Россией спецоперации. Российские власти неоднократно заявляли, что санкционное давление на нашу страну началось еще в «нулевые». Ранее под санкции попали экс-губернатор Прикамья Максим Решетников, а также сенаторы и депутаты, представляющие в Совете Федерации и Госдуме Пермский край.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам