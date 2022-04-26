Пермских аграриев заставили выплатить работникам 350 тысяч

Пермские аграрии выплатили по суду 350 тысяч рублей работникам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокурорская проверка выявила, что в Пермской области работодатель задолжал сельхозрабочим более 350 тысяч рублей. Зарплату за два месяца компании «Русское поле» и сельхозкооперативу «Советский» пришлось выплатить после вмешательства прокуратуры и решения суда. Об этом говорится на сайте краевой прокуратуры.

«Установлено, что руководителями данных организаций с декабря 2021 года по февраль 2022 года допускалась несвоевременная выплата заработной платы. Общая задолженность перед 27 работниками на момент проверки составляла более 350 тыс. рублей. <…> По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования, нарушения устранены, задолженность перед работниками погашена в полном объеме», — говорится на сайте надзорного ведомства. В ходе проверки 11 работников написали заявления на компенсацию за задержку зарплаты.

Руководителей, накопивших долги перед работниками, подвергли дисциплинарному взысканию. Деньги всем сотрудникам предприятий выплачены.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский коммерсант до суда выплатил работнику-инвалиду долги по зарплате. Также власти края заявили, что у пермских заводов нет долгов перед сотрудниками по зарплате.