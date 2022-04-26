Мать напавшего на ульяновский детсад раскрыла его прошлое

27 апреля 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

Мать злоумышленника рассказала о жизни своего сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Стрельба в ульяновском детском саду Руслан Ахтямов, устроивший стрельбу 26 апреля в детском саду «Рябинка» поселка Вешкайма Ульяновской области, после восьмого класса замкнулся в себе, стал необщительным, а после и вовсе перешел на домашнее обучение. Какое-то время он наблюдался у психиатра, сообщила мать стрелявшего в детском саду Татьяна Валентиновна. «Вообще не понимаю, [что произошло]. Когда сказали, я даже поверить не могла, что это мой сын», — сказала мать молодого человека в интервью с МК . Рассказывая про прошлое сына, она сообщила, что в подростковом возрасте парень наблюдался в психиатрической больнице. По словам матери, «с ним что-то в школе произошло». Начиная с девятого класса он уже учился дома. Затем поступил в техникум на бухгалтера, учился дистанционно. Диплом получил в 2021 году. На работу не устроился. Увлечений у него не было, в компьютерные игры особо не играл, «больше у бабушки был». По словам Татьяны Валентиновны, отец Руслана Ахтямова «каждый день пьяный». Она полагает, что у мужчин «психика ужасная» именного по этой причине. Сам Руслан вообще никогда не пил, сообщила мать злоумышленника. По словам собеседницы, с Александром Дрониным — владельцем ружья, который использовал Ахтямов, молодой человек «где-то пересекался» и раньше, так как тот был другом его отца. Также Татьяна Валентиновна добавила, что с детсадом «Рябинка» Руслана Атхямова ничего не связывало. ЧП произошло в саду «Рябинка» 26 апреля, в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой. Известно, что у злоумышленника была лицензия охотника. При себе напавший имел ружье ИЖ-27. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Руслан Ахтямов, устроивший стрельбу 26 апреля в детском саду «Рябинка» поселка Вешкайма Ульяновской области, после восьмого класса замкнулся в себе, стал необщительным, а после и вовсе перешел на домашнее обучение. Какое-то время он наблюдался у психиатра, сообщила мать стрелявшего в детском саду Татьяна Валентиновна. «Вообще не понимаю, [что произошло]. Когда сказали, я даже поверить не могла, что это мой сын», — сказала мать молодого человека в интервью с МК. Рассказывая про прошлое сына, она сообщила, что в подростковом возрасте парень наблюдался в психиатрической больнице. По словам матери, «с ним что-то в школе произошло». Начиная с девятого класса он уже учился дома. Затем поступил в техникум на бухгалтера, учился дистанционно. Диплом получил в 2021 году. На работу не устроился. Увлечений у него не было, в компьютерные игры особо не играл, «больше у бабушки был». По словам Татьяны Валентиновны, отец Руслана Ахтямова «каждый день пьяный». Она полагает, что у мужчин «психика ужасная» именного по этой причине. Сам Руслан вообще никогда не пил, сообщила мать злоумышленника. По словам собеседницы, с Александром Дрониным — владельцем ружья, который использовал Ахтямов, молодой человек «где-то пересекался» и раньше, так как тот был другом его отца. Также Татьяна Валентиновна добавила, что с детсадом «Рябинка» Руслана Атхямова ничего не связывало. ЧП произошло в саду «Рябинка» 26 апреля, в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой. Известно, что у злоумышленника была лицензия охотника. При себе напавший имел ружье ИЖ-27.