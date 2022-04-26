Курганцы чаще стали брать семейную ипотеку

В Курганской области стало больше семей, которые хотят получить льготную ипотеку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Курганской области в первом квартале 2022 года в Сбербанке выдали 447 млн рублей по льготной ипотечной программе для семей с детьми. Представители банка рассказали URA.RU, что в первом квартале 2021 года этот показатель был в шесть раз меньше.

«В первом квартале 2022 года Сбербанк в Курганской области выдал 447 млн рублей по льготной ипотечной программе для семей с детьми, что в шесть раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всего за первые три месяца 2022 года „Семейную ипотеку“ оформили в Сбере 175 курганских семей», — сообщили в пресс-службе Курганского отделения Сбербанка.

В банке отметили, что 90% участников программы купили квартиры в новостройках, а остальные приобрели вторичное жилье. Участниками этой программы могут стать семьи, в которых есть ребенок, родившийся после 2018 года. Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховеров добавил, что ставка по такой ипотеке при использовании сервиса электронной регистрации составит 5,7% годовых.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9%. Участники местного рынка сообщали, что в Кургане на вторичном рынке жилья нет заметного изменения цен, так как люди не готовы ни покупать, ни продавать жилье.