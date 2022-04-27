В Германии допускают покупку газа в рублях

Германия не отказывается от оплаты газа в рублях, страна продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Такое заявление сделала финансовый директор энергетической компании Uniper Тиина Туомела.
«На сегодняшний день поток российского газа по нашему действующему долгосрочному контракту остается нетронутым. Мы находимся в продолжающихся обсуждениях с „Газпромом“ относительно внедрения российского указа об оплате в рублях, учитывая заявления Еврокомиссии о санкциях», — передает ТАСС слова Туомелы.
Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Сегодня «Газпром» объявил, что полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за отказа этих стран платить в национальной валюте РФ.
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Германия не отказывается от оплаты газа в рублях, страна продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Такое заявление сделала финансовый директор энергетической компании Uniper Тиина Туомела. «На сегодняшний день поток российского газа по нашему действующему долгосрочному контракту остается нетронутым. Мы находимся в продолжающихся обсуждениях с „Газпромом“ относительно внедрения российского указа об оплате в рублях, учитывая заявления Еврокомиссии о санкциях», — передает ТАСС слова Туомелы. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Сегодня «Газпром» объявил, что полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за отказа этих стран платить в национальной валюте РФ.