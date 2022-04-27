Киев собрался взять под контроль Приднестровье

27 апреля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

ВСУ готовы взять под контроль Приднестровье, заявил Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Если Молдавия обратится с просьбой взять под контроль Приднестровье, Украина готова это сделать. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на youtube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в базу иноагентов Минюста РФ). «Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», — сказал Арестович. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. Позже были взорваны две крупные вышки связи, а также были нанесены удары по военному аэродрому и воинской части. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину. В МВД страны заявили, что Украина обстреляла крупнейший в Европе склад боеприпасов, который располагается в селе Колбасна Рыбницкого района. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Если Молдавия обратится с просьбой взять под контроль Приднестровье, Украина готова это сделать. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на youtube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в базу иноагентов Минюста РФ). «Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», — сказал Арестович. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. Позже были взорваны две крупные вышки связи, а также были нанесены удары по военному аэродрому и воинской части. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину. В МВД страны заявили, что Украина обстреляла крупнейший в Европе склад боеприпасов, который располагается в селе Колбасна Рыбницкого района.