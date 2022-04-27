ДНР: почти все улицы Мариуполя расчищены от завалов

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Мариуполь. Украина, мариуполь
Жители Мариуполя продолжают наводить в городе порядок, сообщили в Народной милиции ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мариуполь возвращается к мирной жизни, почти все улицы города расчищены от завалов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики.

«Город стремительно возвращается к мирной жизни. Жители Мариуполя совместно с коммунальными службами города и сотрудниками МЧС продолжают наводить порядок в городе. Все больше волонтеров принимают участие в ликвидации последствий обстрелов города украинскими боевиками. Очищаются от обрывков проводов и разбитых машин дороги, и уже сейчас большая часть улиц доступна для проезда транспорта», — говорится в сообщении Народной милиции.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Обстановка в городе нормализовалась, сообщает Пятый канал.

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Мариуполь возвращается к мирной жизни, почти все улицы города расчищены от завалов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики. «Город стремительно возвращается к мирной жизни. Жители Мариуполя совместно с коммунальными службами города и сотрудниками МЧС продолжают наводить порядок в городе. Все больше волонтеров принимают участие в ликвидации последствий обстрелов города украинскими боевиками. Очищаются от обрывков проводов и разбитых машин дороги, и уже сейчас большая часть улиц доступна для проезда транспорта», — говорится в сообщении Народной милиции. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Обстановка в городе нормализовалась, сообщает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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