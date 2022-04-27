ДНР: почти все улицы Мариуполя расчищены от завалов

27 апреля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Жители Мариуполя продолжают наводить в городе порядок, сообщили в Народной милиции ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мариуполь возвращается к мирной жизни, почти все улицы города расчищены от завалов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики. «Город стремительно возвращается к мирной жизни. Жители Мариуполя совместно с коммунальными службами города и сотрудниками МЧС продолжают наводить порядок в городе. Все больше волонтеров принимают участие в ликвидации последствий обстрелов города украинскими боевиками. Очищаются от обрывков проводов и разбитых машин дороги, и уже сейчас большая часть улиц доступна для проезда транспорта», — говорится в сообщении Народной милиции. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Обстановка в городе нормализовалась, сообщает Пятый канал. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Мариуполь возвращается к мирной жизни, почти все улицы города расчищены от завалов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики. «Город стремительно возвращается к мирной жизни. Жители Мариуполя совместно с коммунальными службами города и сотрудниками МЧС продолжают наводить порядок в городе. Все больше волонтеров принимают участие в ликвидации последствий обстрелов города украинскими боевиками. Очищаются от обрывков проводов и разбитых машин дороги, и уже сейчас большая часть улиц доступна для проезда транспорта», — говорится в сообщении Народной милиции. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Обстановка в городе нормализовалась, сообщает Пятый канал.