Курганцы сняли на видео горящие дачи

В Кургане МЧС спасает дачные кооперативы от пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько дачных домов пострадали в пожаре, который произошел в районе шоссе Тюнина в Кургане. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Они также выслали видеозапись из дачного поселка Родничок, в районе которого произошел ландшафтный пожар.

«Дачи горят. Два строения сгорели почти полностью», — рассказал URA.RU читатель. По его данным, огонь уничтожил два дачных домика, расположенных на окраине СНТ «Родничок».

Ранее очевидцы сообщали URA.RU, что в Кургане вдоль шоссе Тюнина, недалеко от дач и Ботанического сада Курганского госуниверситета, горит поле. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь пожара составляет около пяти гектаров. В настоящее время на месте работают 77 человек и 23 единицы техники. В готовности к убытию на место пожара находится вертолет МИ-8.

В ГУ МЧС предупреждали, что в большинстве районов Курганской области с 27 по 29 апреля ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса. Власти просят жителей области соблюдать требования пожарной безопасности и напоминают, что за их нарушение грозит административная и уголовная ответственность.