Путин поручил упорядочить страхование морских перевозок сырья

Президент России Владимир Путин поручил определить механизмы страхования рисков при осуществлении морских перевозок сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ подготовить совместно с Банком России и представить предложения об определении механизмов страхования рисков при осуществлении морских перевозок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, минеральных удобрений. В том числе в акватории Черного моря, в условиях санкционных ограничений», — говорится в перечне.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее призвал не останавливать строительство Северного морского пути несмотря на санкции со стороны Евросоюза. Мишустин добавил, что один из ключевых государственных приоритетов к 2024 году — увеличить грузопоток по Севморпути до 80 миллионов тонн. Правительство России приняло решение приостановить строительство Северного широтного хода из-за ухудшения экономической ситуации в стране.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Президент России Владимир Путин поручил определить механизмы страхования рисков при осуществлении морских перевозок сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. «Правительству РФ подготовить совместно с Банком России и представить предложения об определении механизмов страхования рисков при осуществлении морских перевозок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, минеральных удобрений. В том числе в акватории Черного моря, в условиях санкционных ограничений», — говорится в перечне. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее призвал не останавливать строительство Северного морского пути несмотря на санкции со стороны Евросоюза. Мишустин добавил, что один из ключевых государственных приоритетов к 2024 году — увеличить грузопоток по Севморпути до 80 миллионов тонн. Правительство России приняло решение приостановить строительство Северного широтного хода из-за ухудшения экономической ситуации в стране.