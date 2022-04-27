Американский оператор отелей Hyatt уходит из Екатеринбурга

В Екатеринбурге гостиницы Hyatt перейдут под управление российских специалистов с 14 мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Управление гостиницами Hyatt в Екатеринбурге будет передано российским специалистам. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Хотел Девелопмент Компани», которая является собственником отеля.

«Российская компания ООО „Хотел Девелопмент Компани“, которая является собственником отеля Hyatt Regency Ekaterinburg и арендатором Hyatt Place Ekaterinburg, получила официальное уведомление компании „Hyatt International LLC“», — говорится в сообщении. В нем указано, что приостановка операционного управления в России будет осуществлена с 14 мая 2022 года.

Управление двумя екатеринбургскими отелями перейдет российским специалистам. Согласно данным базы СБИС, собственником 96% ООО «Хотел Девелопмент Компани» является «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК).

В заявлении подчеркивается, что об остановке работы гостиниц, о смене бренда и снижении уровня сервиса речи не идет, приостанавливается только операционное управление. Также не расторгаются и партнерские отношения. Принятое решение пока будет носить временный характер и может поменяться в связи изменившимися в дальнейшем обстоятельствами.

Ранее в Екатеринбурге обсуждали возможное закрытие Hyatt. Такие разговоры были связаны с тем, что Hyatt hotels Corporation разорвал контракты и прекратил сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park и и Hyatt Regency Sochi в Сочи. Корпорация начала расторгать контракты с российскими отелями из-за спецоперации России на Украине. Отель в Сочи после прекращения сотрудничества с американскими управляющими сменил название на Grand Karat Sochi. Отметим, такой сети как Grand Karat не существует.

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