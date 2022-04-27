Власти Казахстана намерены запретить въезд в страну мужу Симоньян

27 апреля 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан из-за высказываний в отношении страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Казахстана могут включить мужа главного редактора RT Маргариты Симоньян, сценариста и телеведущего Тиграна Кеосаяна в список нежелательных для въезда. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров «Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Его заявление никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств. Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», — передает Tengrinews.kz слова Смадиярова. Ранее Кеосаян обвинил казахов в неблагодарности и посоветовал им взглянуть на Украину и серьезно подумать. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, задача Вооруженных Сил РФ — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти Казахстана могут включить мужа главного редактора RT Маргариты Симоньян, сценариста и телеведущего Тиграна Кеосаяна в список нежелательных для въезда. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров «Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Его заявление никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств. Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», — передает Tengrinews.kz слова Смадиярова. Ранее Кеосаян обвинил казахов в неблагодарности и посоветовал им взглянуть на Украину и серьезно подумать. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, задача Вооруженных Сил РФ — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами.