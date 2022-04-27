В Кургане обостряется конфликт мэрии с бизнесменом из-за ТРЦ

Мэрия Кургана требует от бизнесмена освободить земельный участок, где началось строительство ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана обратилась в суд к бизнесмену Нифтулле Нифтуллаеву с двумя исками. Администрация города требует освободить земельный участок, где началось строительство ТРЦ, а также выплатить 718 тысячи рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Ранее Нифтуллаев потребовал от мэрии отменить постановление, согласно которому разрешение на строительство ТРЦ признали недействительным.

«Администрация города Кургана обратилась в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Нифтуллаеву Нифтулле Тахир оглы об обязанности освободить самовольно занятый земельный участок площадью 33900 кв.м путем демонтажа возведенного ограждения (забора) и объекта незавершенного строительства. Принять исковое заявление к производству. Назначить дело к предварительному судебному заседанию», — говорится в материалах дела.

Предварительное заседание суда назначено на 4 мая. В другом исковом заявлении мэрия требует взыскать с Нифтуллаева 718 233 рубля «неосновательного обогащения» за пользование тем же земельным участком.

Ранее URA.RU сообщало, что Нифтуллаев требует через суд признать недействительным постановление администрации Кургана о прекращении действия разрешения на строительство ТРЦ. В другом исковом заявлении он требует от мэрии заключить с ним договор аренды земельного участка, чтобы завершить стройку.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2021 года мэрия Кургана отменила действие разрешения на строительство ТРЦ в 8-м микрорайоне Заозерного. В пресс-службе администрации поясняли URA.RU, что по состоянию на 1 апреля 2021 года бизнесмен не начал строить объект, поэтому договор аренды участка расторгли в одностороннем порядке. Предприниматель заявлял, что с момента начала стройки он засыпал землей заболоченный участок глубиной до четырех метров. Работы требовали времени, чтобы земля утрамбовалась. На стройку ТРЦ бизнесмен уже затратил более 80 млн рублей. Он написал жалобу на действия мэрии президенту РФ Владимиру Путину, но обращение передали для рассмотрения в мэрию Кургана.

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